Ignis סֵמֶל

Ignis מחיר (IGNIS)

1 IGNIS ל USDמחיר חי:

$0.00126969
$0.00126969$0.00126969
+10.40%1D
USD
Ignis (IGNIS) טבלת מחירים חיה
Ignis (IGNIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00114969
$ 0.00114969$ 0.00114969
24 שעות נמוך
$ 0.00126977
$ 0.00126977$ 0.00126977
גבוה 24 שעות

$ 0.00114969
$ 0.00114969$ 0.00114969

$ 0.00126977
$ 0.00126977$ 0.00126977

$ 20.25
$ 20.25$ 20.25

$ 0
$ 0$ 0

+10.43%

-1.62%

-1.62%

Ignis (IGNIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126969. במהלך 24 השעות האחרונות, IGNIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00114969 לבין שיא של $ 0.00126977, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IGNISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IGNIS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +10.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.62% ב-7 הימים האחרונים.

Ignis (IGNIS) מידע שוק

$ 966.41K
$ 966.41K$ 966.41K

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

761.14M
761.14M 761.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ignis הוא $ 966.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IGNIS הוא 761.14M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.

Ignis (IGNIS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ignisל USDהיה $ +0.00011995.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIgnis ל USDהיה . $ -0.0000299173.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIgnis ל USDהיה $ +0.0000845842.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ignisל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00011995+10.43%
30 ימים$ -0.0000299173-2.35%
60 ימים$ +0.0000845842+6.66%
90 ימים$ 0--

מה זהIgnis (IGNIS)

Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added.

Ignisתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ignis (IGNIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ignis (IGNIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את Ignis תחזית המחיר עכשיו‏!

IGNIS למטבעות מקומיים

Ignis (IGNIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ignis (IGNIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ignis (IGNIS)

כמה שווה Ignis (IGNIS) היום?
החי IGNISהמחיר ב USD הוא 0.00126969 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IGNIS ל USD?
המחיר הנוכחי של IGNIS ל USD הוא $ 0.00126969. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ignis?
שווי השוק של IGNIS הוא $ 966.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IGNIS?
ההיצע במחזור של IGNIS הוא 761.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IGNIS?
‏‏IGNIS השיג מחיר שיא (ATH) של 20.25 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IGNIS?
IGNIS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של IGNIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IGNIS הוא -- USD.
האם IGNIS יעלה השנה?
IGNIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IGNIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
