Ignis (IGNIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00114969 גבוה 24 שעות $ 0.00126977 שיא כל הזמנים $ 20.25 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +10.43% שינוי מחיר (7D) -1.62%

Ignis (IGNIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126969. במהלך 24 השעות האחרונות, IGNIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00114969 לבין שיא של $ 0.00126977, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IGNISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IGNIS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +10.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ignis (IGNIS) מידע שוק

שווי שוק $ 966.41K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.27M אספקת מחזור 761.14M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ignis הוא $ 966.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IGNIS הוא 761.14M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.