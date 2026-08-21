Hyperwave מחיר היום

מחיר Hyperwave (HWAVE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HWAVE ל USD הוא $ 0 לכל HWAVE.

Hyperwave כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 88,394, עם היצע במחזור של 261.44M HWAVE. ב‑24 השעות האחרונות, HWAVE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00494313, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HWAVE נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו -34.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.96.

Hyperwave (HWAVE) מידע שוק

שווי שוק $ 88.39K$ 88.39K $ 88.39K נפח (24 שעות) $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 285.54K$ 285.54K $ 285.54K אספקת מחזור 261.44M 261.44M 261.44M אספקה כוללת 844,505,215.3570733 844,505,215.3570733 844,505,215.3570733

שווי השוק הנוכחי של Hyperwave הוא $ 88.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.96. ההיצע במחזור של HWAVE הוא 261.44M, עם היצע כולל של 844505215.3570733. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 285.54K.