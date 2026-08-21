HYPERSTITIONS מחיר היום

מחיר HYPERSTITIONS (HST) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HST ל USD הוא $ 0 לכל HST.

HYPERSTITIONS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 64,622, עם היצע במחזור של 429.93M HST. ב‑24 השעות האחרונות, HST סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.007013, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HST נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 122.73.

HYPERSTITIONS (HST) מידע שוק

שווי שוק $ 64.62K$ 64.62K $ 64.62K נפח (24 שעות) $ 122.73$ 122.73 $ 122.73 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 150.31K$ 150.31K $ 150.31K אספקת מחזור 429.93M 429.93M 429.93M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HYPERSTITIONS הוא $ 64.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 122.73. ההיצע במחזור של HST הוא 429.93M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 150.31K.