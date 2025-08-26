GYEN (GYEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00543924 $ 0.00543924 $ 0.00543924 24 שעות נמוך $ 0.00569779 $ 0.00569779 $ 0.00569779 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00543924$ 0.00543924 $ 0.00543924 גבוה 24 שעות $ 0.00569779$ 0.00569779 $ 0.00569779 שיא כל הזמנים $ 0.060753$ 0.060753 $ 0.060753 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0022112$ 0.0022112 $ 0.0022112 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) +3.86% שינוי מחיר (7D) -4.29% שינוי מחיר (7D) -4.29%

GYEN (GYEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00569004. במהלך 24 השעות האחרונות, GYEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00543924 לבין שיא של $ 0.00569779, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GYENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.060753, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0022112.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GYEN השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, +3.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GYEN (GYEN) מידע שוק

שווי שוק $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M אספקת מחזור 1.09B 1.09B 1.09B אספקה כוללת 1,087,098,874.611463 1,087,098,874.611463 1,087,098,874.611463

שווי השוק הנוכחי של GYEN הוא $ 6.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GYEN הוא 1.09B, עם היצע כולל של 1087098874.611463. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.18M.