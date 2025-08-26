GOATX (GOATX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -12.27% שינוי מחיר (7D) -12.27%

GOATX (GOATX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOATX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOATXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOATX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GOATX (GOATX) מידע שוק

שווי שוק $ 37.34K$ 37.34K $ 37.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.34K$ 37.34K $ 37.34K אספקת מחזור 1.90T 1.90T 1.90T אספקה כוללת 1,895,204,970,548.994 1,895,204,970,548.994 1,895,204,970,548.994

שווי השוק הנוכחי של GOATX הוא $ 37.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOATX הוא 1.90T, עם היצע כולל של 1895204970548.994. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.34K.