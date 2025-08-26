עוד על USDGLO

Glo Dollar סֵמֶל

Glo Dollar מחיר (USDGLO)

לא רשום

1 USDGLO ל USDמחיר חי:

+0.60%1D
USD
Glo Dollar (USDGLO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:28:10 (UTC+8)

Glo Dollar (USDGLO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.50%

+0.65%

+0.16%

+0.16%

Glo Dollar (USDGLO) המחיר בזמן אמת של הוא $1.004. במהלך 24 השעות האחרונות, USDGLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9945 לבין שיא של $ 1.004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDGLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.904862.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDGLO השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, +0.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Glo Dollar (USDGLO) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Glo Dollar הוא $ 3.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDGLO הוא 3.39M, עם היצע כולל של 3394883.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.40M.

Glo Dollar (USDGLO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Glo Dollarל USDהיה $ +0.00652243.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGlo Dollar ל USDהיה . $ +0.0047778352.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGlo Dollar ל USDהיה $ +0.0062539160.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Glo Dollarל USDהיה $ +0.0036968767231444.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00652243+0.65%
30 ימים$ +0.0047778352+0.48%
60 ימים$ +0.0062539160+0.62%
90 ימים$ +0.0036968767231444+0.37%

מה זהGlo Dollar (USDGLO)

Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods.

Glo Dollar (USDGLO) משאב

האתר הרשמי

Glo Dollarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Glo Dollar (USDGLO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Glo Dollar (USDGLO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Glo Dollar.

בדוק את Glo Dollar תחזית המחיר עכשיו‏!

USDGLO למטבעות מקומיים

Glo Dollar (USDGLO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Glo Dollar (USDGLO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDGLO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Glo Dollar (USDGLO)

כמה שווה Glo Dollar (USDGLO) היום?
החי USDGLOהמחיר ב USD הוא 1.004 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDGLO ל USD?
המחיר הנוכחי של USDGLO ל USD הוא $ 1.004. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Glo Dollar?
שווי השוק של USDGLO הוא $ 3.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDGLO?
ההיצע במחזור של USDGLO הוא 3.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDGLO?
‏‏USDGLO השיג מחיר שיא (ATH) של 1.13 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDGLO?
USDGLO ‏‏רשם מחירATL של 0.904862 USD.
מהו נפח המסחר של USDGLO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDGLO הוא -- USD.
האם USDGLO יעלה השנה?
USDGLO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDGLO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:28:10 (UTC+8)

