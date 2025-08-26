Glo Dollar (USDGLO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.9945 $ 0.9945 $ 0.9945 24 שעות נמוך $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.9945$ 0.9945 $ 0.9945 גבוה 24 שעות $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 שיא כל הזמנים $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 המחיר הנמוך ביותר $ 0.904862$ 0.904862 $ 0.904862 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.50% שינוי מחיר (1D) +0.65% שינוי מחיר (7D) +0.16% שינוי מחיר (7D) +0.16%

Glo Dollar (USDGLO) המחיר בזמן אמת של הוא $1.004. במהלך 24 השעות האחרונות, USDGLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9945 לבין שיא של $ 1.004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDGLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.904862.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDGLO השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, +0.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Glo Dollar (USDGLO) מידע שוק

שווי שוק $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M אספקת מחזור 3.39M 3.39M 3.39M אספקה כוללת 3,394,883.0 3,394,883.0 3,394,883.0

שווי השוק הנוכחי של Glo Dollar הוא $ 3.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDGLO הוא 3.39M, עם היצע כולל של 3394883.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.40M.