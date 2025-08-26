GENZAI by Virtuals (GENZAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00112793$ 0.00112793 $ 0.00112793 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -29.91% שינוי מחיר (7D) +128.65% שינוי מחיר (7D) +128.65%

GENZAI by Virtuals (GENZAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GENZAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GENZAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00112793, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GENZAI השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -29.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+128.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) מידע שוק

שווי שוק $ 62.46K$ 62.46K $ 62.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 69.40K$ 69.40K $ 69.40K אספקת מחזור 900.00M 900.00M 900.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GENZAI by Virtuals הוא $ 62.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GENZAI הוא 900.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.40K.