GENZAI by Virtuals סֵמֶל

GENZAI by Virtuals מחיר (GENZAI)

לא רשום

1 GENZAI ל USDמחיר חי:

--
----
-28.50%1D
mexc
USD
GENZAI by Virtuals (GENZAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:47:56 (UTC+8)

GENZAI by Virtuals (GENZAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112793
$ 0.00112793$ 0.00112793

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-29.91%

+128.65%

+128.65%

GENZAI by Virtuals (GENZAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GENZAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GENZAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00112793, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GENZAI השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -29.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+128.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) מידע שוק

$ 62.46K
$ 62.46K$ 62.46K

--
----

$ 69.40K
$ 69.40K$ 69.40K

900.00M
900.00M 900.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GENZAI by Virtuals הוא $ 62.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GENZAI הוא 900.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.40K.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GENZAI by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGENZAI by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGENZAI by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GENZAI by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-29.91%
30 ימים$ 0+51.45%
60 ימים$ 0+3.50%
90 ימים$ 0--

מה זהGENZAI by Virtuals (GENZAI)

GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

GENZAI by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GENZAI by Virtuals (GENZAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GENZAI by Virtuals (GENZAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GENZAI by Virtuals.

בדוק את GENZAI by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

GENZAI למטבעות מקומיים

GENZAI by Virtuals (GENZAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GENZAI by Virtuals (GENZAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GENZAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GENZAI by Virtuals (GENZAI)

כמה שווה GENZAI by Virtuals (GENZAI) היום?
החי GENZAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GENZAI ל USD?
המחיר הנוכחי של GENZAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GENZAI by Virtuals?
שווי השוק של GENZAI הוא $ 62.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GENZAI?
ההיצע במחזור של GENZAI הוא 900.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GENZAI?
‏‏GENZAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00112793 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GENZAI?
GENZAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GENZAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GENZAI הוא -- USD.
האם GENZAI יעלה השנה?
GENZAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GENZAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:47:56 (UTC+8)

