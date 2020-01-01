GENZAI by Virtuals (GENZAI) טוקנומיקה

GENZAI by Virtuals (GENZAI) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי GENZAI by Virtuals (GENZAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

GENZAI by Virtuals (GENZAI) מידע

GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts.

The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space.

אתר רשמי:
https://genzai.wtf
מסמך לבן:
https://docs.genzai.wtf/

GENZAI by Virtuals (GENZAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GENZAI by Virtuals (GENZAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 53.09K
$ 53.09K$ 53.09K
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 900.00M
$ 900.00M$ 900.00M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 58.99K
$ 58.99K$ 58.99K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00112793
$ 0.00112793$ 0.00112793
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

GENZAI by Virtuals (GENZAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של GENZAI by Virtuals (GENZAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של GENZAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות GENZAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את GENZAIטוקניומיקה, חקרו אתGENZAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

GENZAI חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן GENZAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GENZAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.