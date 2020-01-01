GENZAI by Virtuals (GENZAI) טוקנומיקה
GENZAI by Virtuals (GENZAI) מידע
GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts.
The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space.
GENZAI by Virtuals (GENZAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GENZAI by Virtuals (GENZAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
GENZAI by Virtuals (GENZAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של GENZAI by Virtuals (GENZAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של GENZAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות GENZAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את GENZAIטוקניומיקה, חקרו אתGENZAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.