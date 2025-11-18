GarudaX מחיר היום

מחיר GarudaX (GRDX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00297666, עם שינוי של 6.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRDX ל USD הוא $ 0.00297666 לכל GRDX.

GarudaX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 128,480, עם היצע במחזור של 43.05M GRDX. ב‑24 השעות האחרונות, GRDX סחר בין $ 0.00294456 (נמוך) ל $ 0.00404881 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00593594, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00183371.

ביצועים לטווח קצר, GRDX נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו -15.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GarudaX (GRDX) מידע שוק

שווי שוק $ 128.48K$ 128.48K $ 128.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 284.49K$ 284.49K $ 284.49K אספקת מחזור 43.05M 43.05M 43.05M אספקה כוללת 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

