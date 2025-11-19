GarudaX (GRDX) תחזית מחיר (USD)

קבל GarudaX תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GRDX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של GarudaX % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה GarudaX תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) GarudaX (GRDX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, GarudaX ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003077 בשנת 2025. GarudaX (GRDX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, GarudaX ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003231 בשנת 2026. GarudaX (GRDX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GRDX הוא $ 0.003393 עם 10.25% שיעור צמיחה. GarudaX (GRDX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GRDX הוא $ 0.003562 עם 15.76% שיעור צמיחה. GarudaX (GRDX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GRDX הוא $ 0.003740 עם 21.55% שיעור צמיחה. GarudaX (GRDX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GRDX הוא $ 0.003927 עם 27.63% שיעור צמיחה. GarudaX (GRDX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של GarudaX עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006398. GarudaX (GRDX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של GarudaX עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010422. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003077 0.00%

2026 $ 0.003231 5.00%

2027 $ 0.003393 10.25%

2028 $ 0.003562 15.76%

2029 $ 0.003740 21.55%

2030 $ 0.003927 27.63%

2031 $ 0.004124 34.01%

2032 $ 0.004330 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.004547 47.75%

2034 $ 0.004774 55.13%

2035 $ 0.005013 62.89%

2036 $ 0.005263 71.03%

2037 $ 0.005527 79.59%

2038 $ 0.005803 88.56%

2039 $ 0.006093 97.99%

2040 $ 0.006398 107.89% הצג עוד לטווח קצר GarudaX תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.003077 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003078 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003080 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003090 0.41% GarudaX (GRDX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGRDXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003077 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. GarudaX (GRDX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGRDX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003078 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. GarudaX (GRDX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGRDX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003080 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. GarudaX (GRDX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGRDX הוא $0.003090 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית GarudaX
אספקת מחזור 43.05M 43.05M 43.05M
שווי שוק $ 132.23K$ 132.23K $ 132.23K
המחיר GRDX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, GRDX יש כמות במעגל של 43.05M ושווי שוק כולל של $ 132.23K. צפה GRDX במחיר חי

GarudaX מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGarudaXדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGarudaX הוא 0.003077USD. היצע במחזור של GarudaX(GRDX) הוא 43.05M GRDX , מה שמעניק לו שווי שוק של $132,234 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -9.48% $ -0.000322 $ 0.003519 $ 0.002944

7 ימים -11.87% $ -0.000365 $ 0.004207 $ 0.002950

30 ימים -27.98% $ -0.000861 $ 0.004207 $ 0.002950 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,GarudaX הראה תנועת מחירים של $-0.000322 , המשקפת -9.48% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,GarudaX נסחר בשיא של $0.004207 ושפל של $0.002950 . נרשם שינוי במחיר של -11.87% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGRDX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,GarudaX חווה -27.98% שינוי, המשקף בערך $-0.000861 לערכו. זה מצביע על כך ש GRDX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך GarudaX (GRDX) מודול חיזוי מחיר עובד? GarudaX מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GRDXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGarudaX לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GRDX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של GarudaX. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGRDX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGRDX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של GarudaX.

מדוע GRDX חיזוי מחירים חשוב?

GRDX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):
האם GRDX כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, GRDX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של GRDX בחודש הבא?
על פי GarudaX (GRDX) כלי תחזית המחירים, המחיר GRDX הצפוי יגיע ל -- ב undefined .
כמה יעלה 1 GRDX בשנת 2026?
המחיר של 1 GarudaX (GRDX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GRDX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של GRDX בשנת 2027?
GarudaX (GRDX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GRDX עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של GRDX בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, GarudaX (GRDX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של GRDX בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, GarudaX (GRDX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 GRDX בשנת 2030?
המחיר של 1 GarudaX (GRDX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GRDX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי GRDX תחזית המחיר בשנת 2040?
GarudaX (GRDX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GRDX עד שנת 2040.