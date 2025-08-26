FUNGI (FUNGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00103399 $ 0.00103399 $ 0.00103399 24 שעות נמוך $ 0.00118566 $ 0.00118566 $ 0.00118566 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00103399$ 0.00103399 $ 0.00103399 גבוה 24 שעות $ 0.00118566$ 0.00118566 $ 0.00118566 שיא כל הזמנים $ 0.0048539$ 0.0048539 $ 0.0048539 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -8.59% שינוי מחיר (7D) -6.03% שינוי מחיר (7D) -6.03%

FUNGI (FUNGI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0010413. במהלך 24 השעות האחרונות, FUNGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00103399 לבין שיא של $ 0.00118566, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUNGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0048539, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUNGI השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -8.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FUNGI (FUNGI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M אספקת מחזור 999.64M 999.64M 999.64M אספקה כוללת 999,642,433.2141701 999,642,433.2141701 999,642,433.2141701

שווי השוק הנוכחי של FUNGI הוא $ 1.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUNGI הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999642433.2141701. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.