טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.84% שינוי מחיר (1D) -13.60% שינוי מחיר (7D) -11.14%

FartDog (FARTDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FARTDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FARTDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FARTDOG השתנה ב -1.84% במהלך השעה האחרונה, -13.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 36.72K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.72K אספקת מחזור 999.21M אספקה כוללת 999,211,909.420101

שווי השוק הנוכחי של FartDog הוא $ 36.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FARTDOG הוא 999.21M, עם היצע כולל של 999211909.420101. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.72K.