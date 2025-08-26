עוד על BCDT

BCDT מידע על מחיר

BCDT מסמך לבן

BCDT אתר רשמי

BCDT טוקניומיקה

BCDT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

EvidenZ סֵמֶל

EvidenZ מחיר (BCDT)

לא רשום

1 BCDT ל USDמחיר חי:

$0.0268064
$0.0268064$0.0268064
-1.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
EvidenZ (BCDT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:37:47 (UTC+8)

EvidenZ (BCDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02659614
$ 0.02659614$ 0.02659614
24 שעות נמוך
$ 0.02729052
$ 0.02729052$ 0.02729052
גבוה 24 שעות

$ 0.02659614
$ 0.02659614$ 0.02659614

$ 0.02729052
$ 0.02729052$ 0.02729052

$ 0.454986
$ 0.454986$ 0.454986

$ 0.00256645
$ 0.00256645$ 0.00256645

--

-1.29%

-0.79%

-0.79%

EvidenZ (BCDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0268064. במהלך 24 השעות האחרונות, BCDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02659614 לבין שיא של $ 0.02729052, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.454986, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00256645.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCDT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EvidenZ (BCDT) מידע שוק

$ 923.27K
$ 923.27K$ 923.27K

--
----

$ 966.91K
$ 966.91K$ 966.91K

34.44M
34.44M 34.44M

36,070,279.46467102
36,070,279.46467102 36,070,279.46467102

שווי השוק הנוכחי של EvidenZ הוא $ 923.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCDT הוא 34.44M, עם היצע כולל של 36070279.46467102. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 966.91K.

EvidenZ (BCDT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של EvidenZל USDהיה $ -0.00035258416677004.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEvidenZ ל USDהיה . $ +0.0038296829.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEvidenZ ל USDהיה $ +0.0039072526.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של EvidenZל USDהיה $ +0.000829779934100222.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00035258416677004-1.29%
30 ימים$ +0.0038296829+14.29%
60 ימים$ +0.0039072526+14.58%
90 ימים$ +0.000829779934100222+3.19%

מה זהEvidenZ (BCDT)

Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

EvidenZ (BCDT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

EvidenZתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EvidenZ (BCDT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EvidenZ (BCDT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EvidenZ.

בדוק את EvidenZ תחזית המחיר עכשיו‏!

BCDT למטבעות מקומיים

EvidenZ (BCDT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EvidenZ (BCDT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BCDT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על EvidenZ (BCDT)

כמה שווה EvidenZ (BCDT) היום?
החי BCDTהמחיר ב USD הוא 0.0268064 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BCDT ל USD?
המחיר הנוכחי של BCDT ל USD הוא $ 0.0268064. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EvidenZ?
שווי השוק של BCDT הוא $ 923.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BCDT?
ההיצע במחזור של BCDT הוא 34.44M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BCDT?
‏‏BCDT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.454986 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BCDT?
BCDT ‏‏רשם מחירATL של 0.00256645 USD.
מהו נפח המסחר של BCDT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BCDT הוא -- USD.
האם BCDT יעלה השנה?
BCDT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BCDT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:37:47 (UTC+8)

EvidenZ (BCDT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.