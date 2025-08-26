EvidenZ (BCDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02659614 $ 0.02659614 $ 0.02659614 24 שעות נמוך $ 0.02729052 $ 0.02729052 $ 0.02729052 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02659614$ 0.02659614 $ 0.02659614 גבוה 24 שעות $ 0.02729052$ 0.02729052 $ 0.02729052 שיא כל הזמנים $ 0.454986$ 0.454986 $ 0.454986 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00256645$ 0.00256645 $ 0.00256645 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.29% שינוי מחיר (7D) -0.79% שינוי מחיר (7D) -0.79%

EvidenZ (BCDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0268064. במהלך 24 השעות האחרונות, BCDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02659614 לבין שיא של $ 0.02729052, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.454986, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00256645.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCDT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EvidenZ (BCDT) מידע שוק

שווי שוק $ 923.27K$ 923.27K $ 923.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 966.91K$ 966.91K $ 966.91K אספקת מחזור 34.44M 34.44M 34.44M אספקה כוללת 36,070,279.46467102 36,070,279.46467102 36,070,279.46467102

שווי השוק הנוכחי של EvidenZ הוא $ 923.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCDT הוא 34.44M, עם היצע כולל של 36070279.46467102. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 966.91K.