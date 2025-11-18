DinoSwap מחיר היום

מחיר DinoSwap (DINO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00053117, עם שינוי של 2.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DINO ל USD הוא $ 0.00053117 לכל DINO.

DinoSwap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,581, עם היצע במחזור של 155.47M DINO. ב‑24 השעות האחרונות, DINO סחר בין $ 0.00052585 (נמוך) ל $ 0.00054383 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.39, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00038539.

ביצועים לטווח קצר, DINO נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו -8.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DinoSwap (DINO) מידע שוק

שווי שוק $ 82.58K$ 82.58K $ 82.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 92.78K$ 92.78K $ 92.78K אספקת מחזור 155.47M 155.47M 155.47M אספקה כוללת 174,662,682.0085595 174,662,682.0085595 174,662,682.0085595

שווי השוק הנוכחי של DinoSwap הוא $ 82.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DINO הוא 155.47M, עם היצע כולל של 174662682.0085595. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.78K.