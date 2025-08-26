Dinero (DINERO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01208417 $ 0.01208417 $ 0.01208417 24 שעות נמוך $ 0.0136041 $ 0.0136041 $ 0.0136041 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01208417$ 0.01208417 $ 0.01208417 גבוה 24 שעות $ 0.0136041$ 0.0136041 $ 0.0136041 שיא כל הזמנים $ 0.194588$ 0.194588 $ 0.194588 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00706538$ 0.00706538 $ 0.00706538 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.77% שינוי מחיר (1D) -11.10% שינוי מחיר (7D) +21.06% שינוי מחיר (7D) +21.06%

Dinero (DINERO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01208053. במהלך 24 השעות האחרונות, DINERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01208417 לבין שיא של $ 0.0136041, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DINEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.194588, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00706538.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DINERO השתנה ב -0.77% במהלך השעה האחרונה, -11.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dinero (DINERO) מידע שוק

שווי שוק $ 9.42M$ 9.42M $ 9.42M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.05M$ 15.05M $ 15.05M אספקת מחזור 779.84M 779.84M 779.84M אספקה כוללת 1,245,915,629.172523 1,245,915,629.172523 1,245,915,629.172523

שווי השוק הנוכחי של Dinero הוא $ 9.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DINERO הוא 779.84M, עם היצע כולל של 1245915629.172523. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.05M.