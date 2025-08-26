Deep Fried Memes (FRIED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.50% שינוי מחיר (1D) -9.22% שינוי מחיר (7D) -1.37% שינוי מחיר (7D) -1.37%

Deep Fried Memes (FRIED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FRIED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRIEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRIED השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -9.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Deep Fried Memes (FRIED) מידע שוק

שווי שוק $ 18.38K$ 18.38K $ 18.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.38K$ 18.38K $ 18.38K אספקת מחזור 998.26M 998.26M 998.26M אספקה כוללת 998,256,886.112325 998,256,886.112325 998,256,886.112325

שווי השוק הנוכחי של Deep Fried Memes הוא $ 18.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRIED הוא 998.26M, עם היצע כולל של 998256886.112325. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.38K.