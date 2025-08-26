עוד על FRIED

Deep Fried Memes סֵמֶל

Deep Fried Memes מחיר (FRIED)

1 FRIED ל USDמחיר חי:

--
----
-9.20%1D
Deep Fried Memes (FRIED) טבלת מחירים חיה
Deep Fried Memes (FRIED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

-9.22%

-1.37%

-1.37%

Deep Fried Memes (FRIED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FRIED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRIEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRIED השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -9.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.37% ב-7 הימים האחרונים.

Deep Fried Memes (FRIED) מידע שוק

$ 18.38K
$ 18.38K$ 18.38K

--
----

$ 18.38K
$ 18.38K$ 18.38K

998.26M
998.26M 998.26M

998,256,886.112325
998,256,886.112325 998,256,886.112325

שווי השוק הנוכחי של Deep Fried Memes הוא $ 18.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRIED הוא 998.26M, עם היצע כולל של 998256886.112325. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.38K.

Deep Fried Memes (FRIED) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Deep Fried Memesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeep Fried Memes ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeep Fried Memes ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Deep Fried Memesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.22%
30 ימים$ 0+0.85%
60 ימים$ 0-1.39%
90 ימים$ 0--

מה זהDeep Fried Memes (FRIED)

Trigger the Memeocalypse across the blockchain. Deep Fried Memes are a chaotic, high-impact meme style where images are blasted with filters until they’re hilariously distorted—grainy, oversaturated, and absurdly colorful. This unhinged aesthetic is ideal for memecoins and meme projects, driving attention, engagement, and viral spread across social media. It’s not just content—it’s memetic warfare at its finest.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Deep Fried Memes (FRIED) משאב

האתר הרשמי

Deep Fried Memesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Deep Fried Memes (FRIED) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Deep Fried Memes (FRIED) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Deep Fried Memes.

בדוק את Deep Fried Memes תחזית המחיר עכשיו‏!

FRIED למטבעות מקומיים

Deep Fried Memes (FRIED) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Deep Fried Memes (FRIED) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FRIED הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Deep Fried Memes (FRIED)

כמה שווה Deep Fried Memes (FRIED) היום?
החי FRIEDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FRIED ל USD?
המחיר הנוכחי של FRIED ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Deep Fried Memes?
שווי השוק של FRIED הוא $ 18.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FRIED?
ההיצע במחזור של FRIED הוא 998.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FRIED?
‏‏FRIED השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FRIED?
FRIED ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FRIED?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FRIED הוא -- USD.
האם FRIED יעלה השנה?
FRIED ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FRIED תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
