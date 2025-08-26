Dark MAGA (DMAGA) מידע על מחיר (USD)

Dark MAGA (DMAGA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DMAGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMAGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.085078, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMAGA השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -14.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dark MAGA (DMAGA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Dark MAGA הוא $ 404.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DMAGA הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999943494.054103. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 404.85K.