CrypTok מחיר היום

מחיר CrypTok (CRYPTOK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRYPTOK ל USD הוא $ 0 לכל CRYPTOK.

CrypTok כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 83,338, עם היצע במחזור של 1.30B CRYPTOK. ב‑24 השעות האחרונות, CRYPTOK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CRYPTOK נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +10.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CrypTok (CRYPTOK) מידע שוק

שווי שוק $ 83.34K$ 83.34K $ 83.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.34K$ 83.34K $ 83.34K אספקת מחזור 1.30B 1.30B 1.30B אספקה כוללת 1,300,499,785.88873 1,300,499,785.88873 1,300,499,785.88873

שווי השוק הנוכחי של CrypTok הוא $ 83.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYPTOK הוא 1.30B, עם היצע כולל של 1300499785.88873. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.34K.