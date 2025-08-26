Crowny מחיר (CRWNY)
+0.79%
-2.60%
-5.38%
-5.38%
Crowny (CRWNY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CRWNY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRWNYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.189898, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRWNY השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -2.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Crowny הוא $ 667.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRWNY הוא 700.60M, עם היצע כולל של 813097988.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 774.81K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Crownyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrowny ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrowny ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Crownyל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-2.60%
|30 ימים
|$ 0
|+17.64%
|60 ימים
|$ 0
|+8.10%
|90 ימים
|$ 0
|--
Crowny has created a new platform to help solve some of the current dilemmas within the world of advertising. Crowny is a platform that will allow brands to create effective campaigns and reach their target audiences with ease and simplicity. These users are enticed to listen to their message by being rewarded through the app. Users will be able to connect to their favourite brands through the Crowny Mobile App, without the risk of privacy breaches. What Crowny offers: - A smartphone app which enables users to specify their areas of interest and allows them to follow their favourite brands. This gives them control over the type of content and deals they wish to see, and when they want to see it. - A secure and private experience via the anonymization of user data. - The possibility to reach out to consumers in several ways, including push notifications, geofencing and QR codes. The supplied content also includes interactions and gamification elements. Consumers will be more engaged than ever, which in turn will improve the consumer-brand relationship. - Users will always be rewarded. Not only through the offers they receive, but also for consuming content; paid with $CRWNY tokens and brand loyalty points The biggest challenges of the advertising world includes reduced exposure, increasing costs, and elusive audiences. They are solving these challenges with their platform. Crowny also offers a free loyalty system to small business owners. The most interesting part of this loyalty system is the $CRWNY token. These rewards play a key role in the Crowny platform. Tokens can eventually be converted to (fiat) currencies, used to purchase products, or set aside as can be held in a wallet.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Crowny (CRWNY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crowny (CRWNY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crowny.
בדוק את Crowny תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Crowny (CRWNY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRWNY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.