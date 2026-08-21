Kintara מחיר היום

מחיר Kintara (KINS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.002869, עם שינוי של 5.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KINS ל ILS הוא ₪ 0.002869 לכל KINS.

Kintara כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- KINS. ב‑24 השעות האחרונות, KINS סחר בין ₪ 0.002651 (נמוך) ל ₪ 0.003261 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, KINS נע ב -3.34% בשעה האחרונה ו +14.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 64.97K.

Kintara (KINS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 64.97K₪ 64.97K ₪ 64.97K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.86M₪ 2.86M ₪ 2.86M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 995,436,192.62 995,436,192.62 995,436,192.62 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Kintara הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 64.97K. ההיצע במחזור של KINS הוא --, עם היצע כולל של 995436192.62. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.86M.