Clarity (CLARITY) מידע על מחיר (USD)

Clarity (CLARITY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00181638. במהלך 24 השעות האחרונות, CLARITY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00180938 לבין שיא של $ 0.00190972, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLARITYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0097587, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00137342.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLARITY השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -4.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Clarity (CLARITY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Clarity הוא $ 1.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLARITY הוא 851.65M, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.63M.