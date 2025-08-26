cbBTC Core Morpho Vault מחיר (GTCBBTCC)
cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) המחיר בזמן אמת של הוא $111,075. במהלך 24 השעות האחרונות, GTCBBTCC נסחר בטווח שבין שפל של $ 110,617 לבין שיא של $ 114,824, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GTCBBTCCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 125,230, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 74,630.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GTCBBTCC השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -2.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של cbBTC Core Morpho Vault הוא $ 3.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GTCBBTCC הוא 28.00, עם היצע כולל של 28.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.12M.
במהלך היום, השינוי במחיר של cbBTC Core Morpho Vaultל USDהיה $ -2,879.2059459281.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcbBTC Core Morpho Vault ל USDהיה . $ -7,585.6338675000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcbBTC Core Morpho Vault ל USDהיה $ +2,680.6507275000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של cbBTC Core Morpho Vaultל USDהיה $ +1,189.94606240855.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -2,879.2059459281
|-2.52%
|30 ימים
|$ -7,585.6338675000
|-6.82%
|60 ימים
|$ +2,680.6507275000
|+2.41%
|90 ימים
|$ +1,189.94606240855
|+1.08%
The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
