עוד על GTCBBTCC

GTCBBTCC מידע על מחיר

GTCBBTCC אתר רשמי

GTCBBTCC טוקניומיקה

GTCBBTCC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

cbBTC Core Morpho Vault סֵמֶל

cbBTC Core Morpho Vault מחיר (GTCBBTCC)

לא רשום

1 GTCBBTCC ל USDמחיר חי:

$111,075
$111,075$111,075
-2.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:14:13 (UTC+8)

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 110,617
$ 110,617$ 110,617
24 שעות נמוך
$ 114,824
$ 114,824$ 114,824
גבוה 24 שעות

$ 110,617
$ 110,617$ 110,617

$ 114,824
$ 114,824$ 114,824

$ 125,230
$ 125,230$ 125,230

$ 74,630
$ 74,630$ 74,630

+0.42%

-2.52%

-5.30%

-5.30%

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) המחיר בזמן אמת של הוא $111,075. במהלך 24 השעות האחרונות, GTCBBTCC נסחר בטווח שבין שפל של $ 110,617 לבין שיא של $ 114,824, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GTCBBTCCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 125,230, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 74,630.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GTCBBTCC השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -2.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) מידע שוק

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

--
----

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

28.00
28.00 28.00

28.0
28.0 28.0

שווי השוק הנוכחי של cbBTC Core Morpho Vault הוא $ 3.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GTCBBTCC הוא 28.00, עם היצע כולל של 28.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.12M.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של cbBTC Core Morpho Vaultל USDהיה $ -2,879.2059459281.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcbBTC Core Morpho Vault ל USDהיה . $ -7,585.6338675000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcbBTC Core Morpho Vault ל USDהיה $ +2,680.6507275000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של cbBTC Core Morpho Vaultל USDהיה $ +1,189.94606240855.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2,879.2059459281-2.52%
30 ימים$ -7,585.6338675000-6.82%
60 ימים$ +2,680.6507275000+2.41%
90 ימים$ +1,189.94606240855+1.08%

מה זהcbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) משאב

האתר הרשמי

cbBTC Core Morpho Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור cbBTC Core Morpho Vault.

בדוק את cbBTC Core Morpho Vault תחזית המחיר עכשיו‏!

GTCBBTCC למטבעות מקומיים

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GTCBBTCC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

כמה שווה cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) היום?
החי GTCBBTCCהמחיר ב USD הוא 111,075 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GTCBBTCC ל USD?
המחיר הנוכחי של GTCBBTCC ל USD הוא $ 111,075. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של cbBTC Core Morpho Vault?
שווי השוק של GTCBBTCC הוא $ 3.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GTCBBTCC?
ההיצע במחזור של GTCBBTCC הוא 28.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GTCBBTCC?
‏‏GTCBBTCC השיג מחיר שיא (ATH) של 125,230 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GTCBBTCC?
GTCBBTCC ‏‏רשם מחירATL של 74,630 USD.
מהו נפח המסחר של GTCBBTCC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GTCBBTCC הוא -- USD.
האם GTCBBTCC יעלה השנה?
GTCBBTCC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GTCBBTCC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:14:13 (UTC+8)

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.