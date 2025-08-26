cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 110,617 גבוה 24 שעות $ 114,824 שיא כל הזמנים $ 125,230 המחיר הנמוך ביותר $ 74,630 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.42% שינוי מחיר (1D) -2.52% שינוי מחיר (7D) -5.30%

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) המחיר בזמן אמת של הוא $111,075. במהלך 24 השעות האחרונות, GTCBBTCC נסחר בטווח שבין שפל של $ 110,617 לבין שיא של $ 114,824, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GTCBBTCCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 125,230, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 74,630.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GTCBBTCC השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -2.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) מידע שוק

שווי שוק $ 3.12M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.12M אספקת מחזור 28.00 אספקה כוללת 28.0

שווי השוק הנוכחי של cbBTC Core Morpho Vault הוא $ 3.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GTCBBTCC הוא 28.00, עם היצע כולל של 28.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.12M.