DPIN מחיר היום

מחיר DPIN (DPN) בזמן אמת היום הוא ₪ 1.87, עם שינוי של 1.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DPN ל ILS הוא ₪ 1.87 לכל DPN.

DPIN כרגע מדורג במקום #4290 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 DPN. ב‑24 השעות האחרונות, DPN סחר בין ₪ 1.793 (נמוך) ל ₪ 1.87 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 29.71425121604225403, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 5.195300279847876887.

ביצועים לטווח קצר, DPN נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -10.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 1.34K.

DPIN (DPN) מידע שוק

דירוג No.4290 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 1.34K₪ 1.34K ₪ 1.34K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 392.70M₪ 392.70M ₪ 392.70M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 210,000,000 210,000,000 210,000,000 אספקה כוללת 26,231,479 26,231,479 26,231,479 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של DPIN הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 1.34K. ההיצע במחזור של DPN הוא 0.00, עם היצע כולל של 26231479. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 392.70M.