Confidential Layer מחיר היום

מחיר Confidential Layer (CLONE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.005351, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLONE ל ILS הוא ₪ 0.005351 לכל CLONE.

Confidential Layer כרגע מדורג במקום #3927 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 CLONE. ב‑24 השעות האחרונות, CLONE סחר בין ₪ 0.005332 (נמוך) ל ₪ 0.005379 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.340171382866617627, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0109187451313715203.

ביצועים לטווח קצר, CLONE נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 42.33K.

Confidential Layer (CLONE) מידע שוק

דירוג No.3927 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 42.33K₪ 42.33K ₪ 42.33K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 5.35M₪ 5.35M ₪ 5.35M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Confidential Layer הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 42.33K. ההיצע במחזור של CLONE הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 5.35M.