DreamCraft מחיר היום

מחיר DreamCraft (DREAMCRAFT) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000001106, עם שינוי של 11.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DREAMCRAFT ל USD הוא $ 0.0000001106 לכל DREAMCRAFT.

DreamCraft כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DREAMCRAFT. ב‑24 השעות האחרונות, DREAMCRAFT סחר בין $ 0.0000000965 (נמוך) ל $ 0.0000001165 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DREAMCRAFT נע ב -0.37% בשעה האחרונה ו +11.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 44.67K.

DreamCraft (DREAMCRAFT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 44.67K$ 44.67K $ 44.67K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של DreamCraft הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.67K. ההיצע במחזור של DREAMCRAFT הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.11K.