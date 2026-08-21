D. Energy מחיר היום

מחיר D. Energy (WATT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.03969, עם שינוי של 1.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WATT ל ILS הוא ₪ 0.03969 לכל WATT.

D. Energy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- WATT. ב‑24 השעות האחרונות, WATT סחר בין ₪ 0.03885 (נמוך) ל ₪ 0.0568 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, WATT נע ב -0.36% בשעה האחרונה ו -3.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 29.31K.

D. Energy (WATT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 29.31K₪ 29.31K ₪ 29.31K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 47.63M₪ 47.63M ₪ 47.63M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 בלוקצ'יין ציבורי WATT

שווי השוק הנוכחי של D. Energy הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 29.31K. ההיצע במחזור של WATT הוא --, עם היצע כולל של 1200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 47.63M.