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טוקנים מערכת אקולוגית בלתי משתנה של zkEVM מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר מערכת אקולוגית בלתי משתנה של zkEVM בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 2,376.1
+0.33%
+5.26%
+25.61%
$ 285.21B
$ 285.91K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00051
0.00%
-0.03%
-0.04%
$ 74.83B
$ 123.90M
3
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.114
+0.80%
+9.39%
+4.34%
$ 226.00M
$ 1.00M
4
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999644
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 210.29M
$ 23.82M
5
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02583
+0.86%
+9.40%
+11.04%
$ 11.20M
$ 2.44M
6
Wrapped IMX
Wrapped IMX
WIMX
$ 0.112793
+0.73%
+0.10%
+4.73%
$ 4.78M
$ 97.34K
7
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00117744
0.00%
+0.01%
+5.74%
$ 1.03M
$ 1.59K
8
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00138018
-0.02%
-0.01%
-5.06%
$ 551.07K
$ 1.34K
9
END
END
END
$ 0.00375728
+0.02%
+0.05%
+25.77%
$ 489.19K
$ 111.46
10
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.555E-5
0.00%
0.00%
+10.76%
$ 75.55K
--
11
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 0.00010213
0.00%
+0.14%
+10.82%
$ 35.41K
$ 26.16
12
Tokyo Games Token
Tokyo Games Token
TGT
$ 7.751E-5
0.00%
+9.00%
+10.33%
$ 11.43K
--
13
Immortal Rising 2
Immortal Rising 2
IMT
$ 0.00046
+11.92%
-6.57%
-17.02%
--
$ 163.33M

שאלות נפוצות

מהם מערכת אקולוגית בלתי משתנה של zkEVM טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
מערכת אקולוגית בלתי משתנה של zkEVM טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 13 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $360.49B.
מהו הטוקן בעל מערכת אקולוגית בלתי משתנה של zkEVM הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין מערכת אקולוגית בלתי משתנה של zkEVM הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, GODS הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 9.40% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה מערכת אקולוגית בלתי משתנה של zkEVM טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 13 מערכת אקולוגית בלתי משתנה של zkEVM טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים מערכת אקולוגית בלתי משתנה של zkEVM פופולריים כוללים ETH, USDC, IMX. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של מערכת אקולוגית בלתי משתנה של zkEVM הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל מערכת אקולוגית בלתי משתנה של zkEVM הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $360.49B. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום מערכת אקולוגית בלתי משתנה של zkEVM יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.