Guild of Guardians מחיר היום

מחיר Guild of Guardians (GOG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00421194, עם שינוי של 1.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOG ל USD הוא $ 0.00421194 לכל GOG.

Guild of Guardians כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,368,960, עם היצע במחזור של 800.13M GOG. ב‑24 השעות האחרונות, GOG סחר בין $ 0.00420845 (נמוך) ל $ 0.00436236 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.78, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00407034.

ביצועים לטווח קצר, GOG נע ב -0.08% בשעה האחרונה ו -10.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Guild of Guardians (GOG) מידע שוק

שווי שוק $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M אספקת מחזור 800.13M 800.13M 800.13M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Guild of Guardians הוא $ 3.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOG הוא 800.13M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.21M.