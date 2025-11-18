END מחיר היום

מחיר END (END) בזמן אמת היום הוא $ 0.0053487, עם שינוי של 5.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ END ל USD הוא $ 0.0053487 לכל END.

END כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 642,767, עם היצע במחזור של 120.81M END. ב‑24 השעות האחרונות, END סחר בין $ 0.00521268 (נמוך) ל $ 0.00569234 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.087624, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00383942.

ביצועים לטווח קצר, END נע ב +0.41% בשעה האחרונה ו -20.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

END (END) מידע שוק

שווי שוק $ 642.77K$ 642.77K $ 642.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M אספקת מחזור 120.81M 120.81M 120.81M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

