Space Nation Oikos מחיר היום

מחיר Space Nation Oikos (OIK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OIK ל USD הוא $ 0 לכל OIK.

Space Nation Oikos כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,420, עם היצע במחזור של 346.75M OIK. ב‑24 השעות האחרונות, OIK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.158664, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OIK נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +11.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.47.

Space Nation Oikos (OIK) מידע שוק

שווי שוק $ 35.42K$ 35.42K $ 35.42K נפח (24 שעות) $ 13.47$ 13.47 $ 13.47 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.15K$ 102.15K $ 102.15K אספקת מחזור 346.75M 346.75M 346.75M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Space Nation Oikos הוא $ 35.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.47. ההיצע במחזור של OIK הוא 346.75M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.15K.