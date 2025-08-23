עוד על GODS

Gods Unchained סֵמֶל

Gods Unchained מְחִיר(GODS)

1 GODS ל USDמחיר חי:

+13.33%1D
USD
Gods Unchained (GODS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:30:43 (UTC+8)

Gods Unchained (GODS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+3.07%

+13.33%

+10.22%

+10.22%

Gods Unchained (GODS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.14094. במהלך 24 השעות האחרונות, GODS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.12244 לבין שיא של $ 0.14381, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GODSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.825233783754243, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06425242982107134.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GODS השתנה ב +3.07% במהלך השעה האחרונה, +13.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gods Unchained (GODS) מידע שוק

No.589

77.52%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Gods Unchained הוא $ 54.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 488.08K. ההיצע במחזור של GODS הוא 387.64M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.47M.

Gods Unchained (GODS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Gods Unchainedהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0165775+13.33%
30 ימים$ +0.02263+19.12%
60 ימים$ +0.02536+21.94%
90 ימים$ -0.01935-12.08%
Gods Unchained שינוי מחיר היום

היום,GODS רשם שינוי של $ +0.0165775 (+13.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Gods Unchained שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.02263 (+19.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Gods Unchained שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GODS ראה שינוי של $ +0.02536 (+21.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Gods Unchained שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01935 (-12.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gods Unchained (GODS)?

בדוק את Gods Unchained עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGods Unchained (GODS)

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Gods Unchained זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gods Unchainedההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGODS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gods Unchainedאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGods Unchained לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Gods Unchainedתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gods Unchained (GODS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gods Unchained (GODS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gods Unchained.

בדוק את Gods Unchained תחזית המחיר עכשיו‏!

Gods Unchained (GODS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gods Unchained (GODS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GODS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Gods Unchained (GODS)

מחפש איך לקנותGods Unchained? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gods Unchainedב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GODS למטבעות מקומיים

Gods Unchained מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gods Unchained, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGods Unchained הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gods Unchained

כמה שווה Gods Unchained (GODS) היום?
החי GODSהמחיר ב USD הוא 0.14094 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GODS ל USD?
המחיר הנוכחי של GODS ל USD הוא $ 0.14094. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gods Unchained?
שווי השוק של GODS הוא $ 54.63M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GODS?
ההיצע במחזור של GODS הוא 387.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GODS?
‏‏GODS השיג מחיר שיא (ATH) של 8.825233783754243 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GODS?
GODS ‏‏רשם מחירATL של 0.06425242982107134 USD.
מהו נפח המסחר של GODS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GODS הוא $ 488.08K USD.
האם GODS יעלה השנה?
GODS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GODS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:30:43 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

