Gods Unchained (GODS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.14094. במהלך 24 השעות האחרונות, GODS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.12244 לבין שיא של $ 0.14381, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GODSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.825233783754243, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06425242982107134.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GODS השתנה ב +3.07% במהלך השעה האחרונה, +13.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Gods Unchained (GODS) מידע שוק
$ 54.63M
$ 488.08K
$ 70.47M
387.64M
500,000,000
500,000,000
77.52%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Gods Unchained הוא $ 54.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 488.08K. ההיצע במחזור של GODS הוא 387.64M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.47M.
Gods Unchained (GODS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Gods Unchainedהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0165775
+13.33%
30 ימים
$ +0.02263
+19.12%
60 ימים
$ +0.02536
+21.94%
90 ימים
$ -0.01935
-12.08%
Gods Unchained שינוי מחיר היום
היום,GODS רשם שינוי של $ +0.0165775 (+13.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Gods Unchained שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.02263 (+19.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Gods Unchained שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GODS ראה שינוי של $ +0.02536 (+21.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Gods Unchained שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01935 (-12.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gods Unchained (GODS)?
Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that
empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).
Gods Unchained זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGODS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gods Unchainedאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGods Unchained לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Gods Unchainedתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Gods Unchained (GODS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gods Unchained (GODS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gods Unchained.
הבנת הטוקנומיקה של Gods Unchained (GODS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GODS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Gods Unchained (GODS)
מחפש איך לקנותGods Unchained? התהליך פשוט וללא בעיות!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.