RavenQuest (QUEST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02905829 גבוה 24 שעות $ 0.03105279 שיא כל הזמנים $ 0.128556 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0271767 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.04% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) -12.14%

RavenQuest (QUEST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02920481. במהלך 24 השעות האחרונות, QUEST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02905829 לבין שיא של $ 0.03105279, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUESTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.128556, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0271767.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUEST השתנה ב -2.04% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RavenQuest (QUEST) מידע שוק

שווי שוק $ 2.23M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.65M אספקת מחזור 75.05M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RavenQuest הוא $ 2.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUEST הוא 75.05M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.65M.