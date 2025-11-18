Candle Cat מחיר היום

מחיר Candle Cat (CANDLE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00061007, עם שינוי של 3.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CANDLE ל USD הוא $ 0.00061007 לכל CANDLE.

Candle Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 117,942, עם היצע במחזור של 193.33M CANDLE. ב‑24 השעות האחרונות, CANDLE סחר בין $ 0.00060155 (נמוך) ל $ 0.00063425 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02097471, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00057512.

ביצועים לטווח קצר, CANDLE נע ב -- בשעה האחרונה ו -19.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Candle Cat (CANDLE) מידע שוק

שווי שוק $ 117.94K$ 117.94K $ 117.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 117.94K$ 117.94K $ 117.94K אספקת מחזור 193.33M 193.33M 193.33M אספקה כוללת 193,326,314.931106 193,326,314.931106 193,326,314.931106

שווי השוק הנוכחי של Candle Cat הוא $ 117.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CANDLE הוא 193.33M, עם היצע כולל של 193326314.931106. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 117.94K.