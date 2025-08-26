Burp (BURP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.427795$ 0.427795 $ 0.427795 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -3.02% שינוי מחיר (7D) +0.58% שינוי מחיר (7D) +0.58%

Burp (BURP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BURP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.427795, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURP השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Burp (BURP) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 173.21$ 173.21 $ 173.21 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.47K$ 84.47K $ 84.47K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Burp הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 173.21. ההיצע במחזור של BURP הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.47K.