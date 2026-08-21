Infinex מחיר היום

מחיר Infinex (INX) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.008315, עם שינוי של 0.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INX ל ILS הוא ₪ 0.008315 לכל INX.

Infinex כרגע מדורג במקום #809 לפי שווי שוק של ₪ 16.58M, עם היצע במחזור של 1.99B INX. ב‑24 השעות האחרונות, INX סחר בין ₪ 0.008117 (נמוך) ל ₪ 0.008622 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.0879324971339424649, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0190507011791893992.

ביצועים לטווח קצר, INX נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו +6.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 98.64K.

Infinex (INX) מידע שוק

דירוג No.809 שווי שוק ₪ 16.58M₪ 16.58M ₪ 16.58M נפח (24 שעות) ₪ 98.64K₪ 98.64K ₪ 98.64K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 83.15M₪ 83.15M ₪ 83.15M אספקת מחזור 1.99B 1.99B 1.99B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 19.94% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Infinex הוא ₪ 16.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 98.64K. ההיצע במחזור של INX הוא 1.99B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 83.15M.