KAIO מחיר היום

מחיר KAIO (KAIO) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0173, עם שינוי של 1.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KAIO ל ILS הוא ₪ 0.0173 לכל KAIO.

KAIO כרגע מדורג במקום #716 לפי שווי שוק של ₪ 11.79M, עם היצע במחזור של 681.25M KAIO. ב‑24 השעות האחרונות, KAIO סחר בין ₪ 0.01665 (נמוך) ל ₪ 0.0184 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.7712627525338913086, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0786128539491677304.

ביצועים לטווח קצר, KAIO נע ב +0.40% בשעה האחרונה ו -1.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 61.73K.

KAIO (KAIO) מידע שוק

דירוג No.716 שווי שוק ₪ 11.79M₪ 11.79M ₪ 11.79M נפח (24 שעות) ₪ 61.73K₪ 61.73K ₪ 61.73K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 173.00M₪ 173.00M ₪ 173.00M אספקת מחזור 681.25M 681.25M 681.25M מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 6.81% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של KAIO הוא ₪ 11.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 61.73K. ההיצע במחזור של KAIO הוא 681.25M, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 173.00M.