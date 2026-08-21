ShareX מחיר היום

מחיר ShareX (SHARE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.3237, עם שינוי של 0.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHARE ל ILS הוא ₪ 0.3237 לכל SHARE.

ShareX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SHARE. ב‑24 השעות האחרונות, SHARE סחר בין ₪ 0.3198 (נמוך) ל ₪ 0.3376 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SHARE נע ב -0.28% בשעה האחרונה ו -4.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 70.79K.

ShareX (SHARE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 70.79K₪ 70.79K ₪ 70.79K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 32.37M₪ 32.37M ₪ 32.37M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של ShareX הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 70.79K. ההיצע במחזור של SHARE הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 32.37M.