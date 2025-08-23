unstable coin (USDUC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03033. במהלך 24 השעות האחרונות, USDUC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02841 לבין שיא של $ 0.03711, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDUCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04128257850096198, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006840683165320168.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDUC השתנה ב +1.20% במהלך השעה האחרונה, -6.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+45.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
unstable coin (USDUC) מידע שוק
No.716
$ 30.33M
$ 105.68K
$ 30.33M
999.92M
1,000,000,000
999,917,009.007727
99.99%
SOL
שווי השוק הנוכחי של unstable coin הוא $ 30.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 105.68K. ההיצע במחזור של USDUC הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999917009.007727. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.33M.
unstable coin (USDUC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של unstable coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0022584
-6.93%
30 ימים
$ +0.01533
+102.20%
60 ימים
$ +0.01533
+102.20%
90 ימים
$ +0.01533
+102.20%
unstable coin שינוי מחיר היום
היום,USDUC רשם שינוי של $ -0.0022584 (-6.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
unstable coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01533 (+102.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
unstable coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,USDUC ראה שינוי של $ +0.01533 (+102.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
unstable coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01533 (+102.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של unstable coin (USDUC)?
$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.
unstable coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה unstable coin (USDUC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות unstable coin (USDUC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור unstable coin.
הבנת הטוקנומיקה של unstable coin (USDUC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDUC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות unstable coin (USDUC)
