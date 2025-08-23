עוד על USDUC

unstable coin (USDUC) טבלת מחירים חיה
unstable coin (USDUC) מידע על מחיר (USD)

unstable coin (USDUC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03033. במהלך 24 השעות האחרונות, USDUC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02841 לבין שיא של $ 0.03711, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDUCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04128257850096198, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006840683165320168.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDUC השתנה ב +1.20% במהלך השעה האחרונה, -6.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+45.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

unstable coin (USDUC) מידע שוק

No.716

$ 30.33M
$ 30.33M$ 30.33M

$ 105.68K
$ 105.68K$ 105.68K

$ 30.33M
$ 30.33M$ 30.33M

999.92M
999.92M 999.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,917,009.007727
999,917,009.007727 999,917,009.007727

99.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של unstable coin הוא $ 30.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 105.68K. ההיצע במחזור של USDUC הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999917009.007727. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.33M.

unstable coin (USDUC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של unstable coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0022584-6.93%
30 ימים$ +0.01533+102.20%
60 ימים$ +0.01533+102.20%
90 ימים$ +0.01533+102.20%
unstable coin שינוי מחיר היום

היום,USDUC רשם שינוי של $ -0.0022584 (-6.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

unstable coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01533 (+102.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

unstable coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,USDUC ראה שינוי של $ +0.01533 (+102.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

unstable coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01533 (+102.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של unstable coin (USDUC)?

בדוק את unstable coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהunstable coin (USDUC)

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

unstable coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול unstable coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUSDUC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים unstable coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךunstable coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

unstable coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה unstable coin (USDUC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות unstable coin (USDUC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור unstable coin.

בדוק את unstable coin תחזית המחיר עכשיו‏!

unstable coin (USDUC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של unstable coin (USDUC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDUC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות unstable coin (USDUC)

מחפש איך לקנותunstable coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש unstable coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

USDUC למטבעות מקומיים

1 unstable coin(USDUC) ל VND
798.13395
1 unstable coin(USDUC) ל AUD
A$0.0464049
1 unstable coin(USDUC) ל GBP
0.0224442
1 unstable coin(USDUC) ל EUR
0.0257805
1 unstable coin(USDUC) ל USD
$0.03033
1 unstable coin(USDUC) ל MYR
RM0.127386
1 unstable coin(USDUC) ל TRY
1.2432267
1 unstable coin(USDUC) ל JPY
¥4.45851
1 unstable coin(USDUC) ל ARS
ARS$40.4938863
1 unstable coin(USDUC) ל RUB
2.4521805
1 unstable coin(USDUC) ל INR
2.6550882
1 unstable coin(USDUC) ל IDR
Rp489.1934799
1 unstable coin(USDUC) ל KRW
42.1247304
1 unstable coin(USDUC) ל PHP
1.7175879
1 unstable coin(USDUC) ל EGP
￡E.1.4713083
1 unstable coin(USDUC) ל BRL
R$0.1643886
1 unstable coin(USDUC) ל CAD
C$0.0418554
1 unstable coin(USDUC) ל BDT
3.6899478
1 unstable coin(USDUC) ל NGN
46.3760865
1 unstable coin(USDUC) ל COP
$121.8070998
1 unstable coin(USDUC) ל ZAR
R.0.5325948
1 unstable coin(USDUC) ל UAH
1.2571785
1 unstable coin(USDUC) ל VES
Bs4.2462
1 unstable coin(USDUC) ל CLP
$29.1168
1 unstable coin(USDUC) ל PKR
Rs8.5991616
1 unstable coin(USDUC) ל KZT
16.2277632
1 unstable coin(USDUC) ל THB
฿0.9832986
1 unstable coin(USDUC) ל TWD
NT$0.9241551
1 unstable coin(USDUC) ל AED
د.إ0.1113111
1 unstable coin(USDUC) ל CHF
Fr0.024264
1 unstable coin(USDUC) ל HKD
HK$0.2368773
1 unstable coin(USDUC) ל AMD
֏11.6115372
1 unstable coin(USDUC) ל MAD
.د.م0.27297
1 unstable coin(USDUC) ל MXN
$0.5635314
1 unstable coin(USDUC) ל SAR
ريال0.1137375
1 unstable coin(USDUC) ל PLN
0.1104012
1 unstable coin(USDUC) ל RON
лв0.1307223
1 unstable coin(USDUC) ל SEK
kr0.2884383
1 unstable coin(USDUC) ל BGN
лв0.0506511
1 unstable coin(USDUC) ל HUF
Ft10.2985515
1 unstable coin(USDUC) ל CZK
0.6360201
1 unstable coin(USDUC) ל KWD
د.ك0.00925065
1 unstable coin(USDUC) ל ILS
0.1022121
1 unstable coin(USDUC) ל AOA
Kz27.6479181
1 unstable coin(USDUC) ל BHD
.د.ب0.01143441
1 unstable coin(USDUC) ל BMD
$0.03033
1 unstable coin(USDUC) ל DKK
kr0.1932021
1 unstable coin(USDUC) ל HNL
L0.7940394
1 unstable coin(USDUC) ל MUR
1.3842612
1 unstable coin(USDUC) ל NAD
$0.5316849
1 unstable coin(USDUC) ל NOK
kr0.3054231
1 unstable coin(USDUC) ל NZD
$0.051561
1 unstable coin(USDUC) ל PAB
B/.0.03033
1 unstable coin(USDUC) ל PGK
K0.1279926
1 unstable coin(USDUC) ל QAR
ر.ق0.1100979
1 unstable coin(USDUC) ל RSD
дин.3.0366396

unstable coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של unstable coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרunstable coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על unstable coin

כמה שווה unstable coin (USDUC) היום?
החי USDUCהמחיר ב USD הוא 0.03033 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDUC ל USD?
המחיר הנוכחי של USDUC ל USD הוא $ 0.03033. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של unstable coin?
שווי השוק של USDUC הוא $ 30.33M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDUC?
ההיצע במחזור של USDUC הוא 999.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDUC?
‏‏USDUC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04128257850096198 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDUC?
USDUC ‏‏רשם מחירATL של 0.006840683165320168 USD.
מהו נפח המסחר של USDUC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDUC הוא $ 105.68K USD.
האם USDUC יעלה השנה?
USDUC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDUC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:10:16 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

