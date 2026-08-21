Bubble Protocol מחיר היום

מחיר Bubble Protocol (BPL) בזמן אמת היום הוא $ 0.03084482, עם שינוי של 5.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BPL ל USD הוא $ 0.03084482 לכל BPL.

Bubble Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 616,896, עם היצע במחזור של 20.00M BPL. ב‑24 השעות האחרונות, BPL סחר בין $ 0.03019917 (נמוך) ל $ 0.03242021 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.054526, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0245755.

ביצועים לטווח קצר, BPL נע ב +0.50% בשעה האחרונה ו +8.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 361.16.

Bubble Protocol (BPL) מידע שוק

שווי שוק $ 616.90K$ 616.90K $ 616.90K נפח (24 שעות) $ 361.16$ 361.16 $ 361.16 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 616.90K$ 616.90K $ 616.90K אספקת מחזור 20.00M 20.00M 20.00M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bubble Protocol הוא $ 616.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 361.16. ההיצע במחזור של BPL הוא 20.00M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 616.90K.