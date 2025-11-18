Broadcom xStock מחיר היום

מחיר Broadcom xStock (AVGOX) בזמן אמת היום הוא $ 342.23, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AVGOX ל USD הוא $ 342.23 לכל AVGOX.

Broadcom xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 918,799, עם היצע במחזור של 2.68K AVGOX. ב‑24 השעות האחרונות, AVGOX סחר בין $ 338.64 (נמוך) ל $ 351.2 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 389.47, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 282.47.

ביצועים לטווח קצר, AVGOX נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו -4.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Broadcom xStock (AVGOX) מידע שוק

שווי שוק $ 918.80K$ 918.80K $ 918.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.19M$ 8.19M $ 8.19M אספקת מחזור 2.68K 2.68K 2.68K אספקה כוללת 23,926.0405976206 23,926.0405976206 23,926.0405976206

שווי השוק הנוכחי של Broadcom xStock הוא $ 918.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVGOX הוא 2.68K, עם היצע כולל של 23926.0405976206. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.19M.