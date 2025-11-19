Broadcom xStock (AVGOX) תחזית מחיר (USD)

קבל Broadcom xStock תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה AVGOX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Broadcom xStock % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Broadcom xStock תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Broadcom xStock (AVGOX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Broadcom xStock ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 346.3 בשנת 2025. Broadcom xStock (AVGOX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Broadcom xStock ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 363.615 בשנת 2026. Broadcom xStock (AVGOX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AVGOX הוא $ 381.7957 עם 10.25% שיעור צמיחה. Broadcom xStock (AVGOX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AVGOX הוא $ 400.8855 עם 15.76% שיעור צמיחה. Broadcom xStock (AVGOX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AVGOX הוא $ 420.9298 עם 21.55% שיעור צמיחה. Broadcom xStock (AVGOX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AVGOX הוא $ 441.9763 עם 27.63% שיעור צמיחה. Broadcom xStock (AVGOX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Broadcom xStock עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 719.9328. Broadcom xStock (AVGOX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Broadcom xStock עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,172.6947. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 346.3 0.00%

December 19, 2025(30 ימים) $ 347.7231 0.41% Broadcom xStock (AVGOX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורAVGOXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $346.3 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Broadcom xStock (AVGOX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAVGOX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $346.3474 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Broadcom xStock (AVGOX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAVGOX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $346.6320 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Broadcom xStock (AVGOX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAVGOX הוא $347.7231 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Broadcom xStock מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 784.08K$ 784.08K $ 784.08K אספקת מחזור 2.26K 2.26K 2.26K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר AVGOX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, AVGOX יש כמות במעגל של 2.26K ושווי שוק כולל של $ 784.08K. צפה AVGOX במחיר חי

Broadcom xStock מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBroadcom xStockדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBroadcom xStock הוא 346.3USD. היצע במחזור של Broadcom xStock(AVGOX) הוא 2.26K AVGOX , מה שמעניק לו שווי שוק של $784,075 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.71% $ 2.45 $ 346.55 $ 336.21

7 ימים -2.31% $ -8.0152 $ 357.5693 $ 331.7733

30 ימים -1.04% $ -3.6314 $ 357.5693 $ 331.7733 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Broadcom xStock הראה תנועת מחירים של $2.45 , המשקפת 0.71% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Broadcom xStock נסחר בשיא של $357.5693 ושפל של $331.7733 . נרשם שינוי במחיר של -2.31% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAVGOX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Broadcom xStock חווה -1.04% שינוי, המשקף בערך $-3.6314 לערכו. זה מצביע על כך ש AVGOX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Broadcom xStock (AVGOX) מודול חיזוי מחיר עובד? Broadcom xStock מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AVGOXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBroadcom xStock לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AVGOX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Broadcom xStock. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAVGOX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAVGOX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Broadcom xStock.

מדוע AVGOX חיזוי מחירים חשוב?

AVGOX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

