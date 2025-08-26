עוד על BLK

BlackCoin סֵמֶל

BlackCoin מחיר (BLK)

לא רשום

1 BLK ל USDמחיר חי:

$0.050715
$0.050715$0.050715
-5.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BlackCoin (BLK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:11:04 (UTC+8)

BlackCoin (BLK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04687924
$ 0.04687924$ 0.04687924
24 שעות נמוך
$ 0.053775
$ 0.053775$ 0.053775
גבוה 24 שעות

$ 0.04687924
$ 0.04687924$ 0.04687924

$ 0.053775
$ 0.053775$ 0.053775

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 0.0019911
$ 0.0019911$ 0.0019911

-2.34%

-5.56%

-18.51%

-18.51%

BlackCoin (BLK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.050715. במהלך 24 השעות האחרונות, BLK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04687924 לבין שיא של $ 0.053775, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0019911.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLK השתנה ב -2.34% במהלך השעה האחרונה, -5.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlackCoin (BLK) מידע שוק

$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M

--
----

$ 5.05M
$ 5.05M$ 5.05M

63.68M
63.68M 63.68M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BlackCoin הוא $ 3.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLK הוא 63.68M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.05M.

BlackCoin (BLK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BlackCoinל USDהיה $ -0.00298978553776314.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlackCoin ל USDהיה . $ +0.0363442099.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlackCoin ל USDהיה $ +0.0034576929.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BlackCoinל USDהיה $ -0.001109413150984586.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00298978553776314-5.56%
30 ימים$ +0.0363442099+71.66%
60 ימים$ +0.0034576929+6.82%
90 ימים$ -0.001109413150984586-2.14%

מה זהBlackCoin (BLK)

BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.

BlackCoin (BLK) משאב

האתר הרשמי

BlackCoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BlackCoin (BLK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BlackCoin (BLK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BlackCoin.

בדוק את BlackCoin תחזית המחיר עכשיו‏!

BLK למטבעות מקומיים

BlackCoin (BLK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BlackCoin (BLK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BlackCoin (BLK)

כמה שווה BlackCoin (BLK) היום?
החי BLKהמחיר ב USD הוא 0.050715 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BLK ל USD?
המחיר הנוכחי של BLK ל USD הוא $ 0.050715. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BlackCoin?
שווי השוק של BLK הוא $ 3.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BLK?
ההיצע במחזור של BLK הוא 63.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BLK?
‏‏BLK השיג מחיר שיא (ATH) של 1.15 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BLK?
BLK ‏‏רשם מחירATL של 0.0019911 USD.
מהו נפח המסחר של BLK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BLK הוא -- USD.
האם BLK יעלה השנה?
BLK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BLK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.