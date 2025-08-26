BlackCoin (BLK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.04687924 גבוה 24 שעות $ 0.053775 שיא כל הזמנים $ 1.15 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0019911 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.34% שינוי מחיר (1D) -5.56% שינוי מחיר (7D) -18.51%

BlackCoin (BLK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.050715. במהלך 24 השעות האחרונות, BLK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04687924 לבין שיא של $ 0.053775, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0019911.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLK השתנה ב -2.34% במהלך השעה האחרונה, -5.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlackCoin (BLK) מידע שוק

שווי שוק $ 3.22M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.05M אספקת מחזור 63.68M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BlackCoin הוא $ 3.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLK הוא 63.68M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.05M.