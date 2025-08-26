עוד על BLACKDRAGON

Black Dragon סֵמֶל

Black Dragon מחיר (BLACKDRAGON)

לא רשום

1 BLACKDRAGON ל USDמחיר חי:

--
----
-10.90%1D
Black Dragon (BLACKDRAGON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:37:33 (UTC+8)

Black Dragon (BLACKDRAGON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-10.36%

-7.71%

-7.71%

Black Dragon (BLACKDRAGON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLACKDRAGON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLACKDRAGONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLACKDRAGON השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -10.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Black Dragon (BLACKDRAGON) מידע שוק

$ 792.13K
$ 792.13K$ 792.13K

--
----

$ 792.13K
$ 792.13K$ 792.13K

77.60T
77.60T 77.60T

77,596,600,000,000.1
77,596,600,000,000.1 77,596,600,000,000.1

שווי השוק הנוכחי של Black Dragon הוא $ 792.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLACKDRAGON הוא 77.60T, עם היצע כולל של 77596600000000.1. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 792.13K.

Black Dragon (BLACKDRAGON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Black Dragonל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlack Dragon ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlack Dragon ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Black Dragonל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.36%
30 ימים$ 0-16.77%
60 ימים$ 0+17.35%
90 ימים$ 0--

מה זהBlack Dragon (BLACKDRAGON)

$BLACKDRAGON is a second generation meme coin that has emerged from the depths of the NEAR Stack.

Black Dragon (BLACKDRAGON) משאב

האתר הרשמי

Black Dragonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Black Dragon (BLACKDRAGON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Black Dragon (BLACKDRAGON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Black Dragon.

בדוק את Black Dragon תחזית המחיר עכשיו‏!

BLACKDRAGON למטבעות מקומיים

Black Dragon (BLACKDRAGON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Black Dragon (BLACKDRAGON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLACKDRAGON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Black Dragon (BLACKDRAGON)

כמה שווה Black Dragon (BLACKDRAGON) היום?
החי BLACKDRAGONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BLACKDRAGON ל USD?
המחיר הנוכחי של BLACKDRAGON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Black Dragon?
שווי השוק של BLACKDRAGON הוא $ 792.13K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BLACKDRAGON?
ההיצע במחזור של BLACKDRAGON הוא 77.60T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BLACKDRAGON?
‏‏BLACKDRAGON השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BLACKDRAGON?
BLACKDRAGON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BLACKDRAGON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BLACKDRAGON הוא -- USD.
האם BLACKDRAGON יעלה השנה?
BLACKDRAGON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BLACKDRAGON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:37:33 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.