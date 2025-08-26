Black Dragon (BLACKDRAGON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.33% שינוי מחיר (1D) -10.36% שינוי מחיר (7D) -7.71%

Black Dragon (BLACKDRAGON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLACKDRAGON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLACKDRAGONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLACKDRAGON השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -10.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Black Dragon (BLACKDRAGON) מידע שוק

שווי שוק $ 792.13K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 792.13K אספקת מחזור 77.60T אספקה כוללת 77,596,600,000,000.1

שווי השוק הנוכחי של Black Dragon הוא $ 792.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLACKDRAGON הוא 77.60T, עם היצע כולל של 77596600000000.1. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 792.13K.