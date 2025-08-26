Belt (BELT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.054013 $ 0.054013 $ 0.054013 24 שעות נמוך $ 0.056719 $ 0.056719 $ 0.056719 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.054013$ 0.054013 $ 0.054013 גבוה 24 שעות $ 0.056719$ 0.056719 $ 0.056719 שיא כל הזמנים $ 203.87$ 203.87 $ 203.87 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -4.18% שינוי מחיר (7D) -6.83% שינוי מחיר (7D) -6.83%

Belt (BELT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.054014. במהלך 24 השעות האחרונות, BELT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.054013 לבין שיא של $ 0.056719, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BELTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 203.87, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BELT השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -4.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Belt (BELT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M אספקת מחזור 20.05M 20.05M 20.05M אספקה כוללת 51,550,692.51547541 51,550,692.51547541 51,550,692.51547541

שווי השוק הנוכחי של Belt הוא $ 1.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BELT הוא 20.05M, עם היצע כולל של 51550692.51547541. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.78M.