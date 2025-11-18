Banmao מחיר היום

מחיר Banmao (BANMAO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002834, עם שינוי של 8.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BANMAO ל USD הוא $ 0.00002834 לכל BANMAO.

Banmao כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,339, עם היצע במחזור של 1.00B BANMAO. ב‑24 השעות האחרונות, BANMAO סחר בין $ 0.00002803 (נמוך) ל $ 0.00003099 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00012101, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002574.

ביצועים לטווח קצר, BANMAO נע ב +0.38% בשעה האחרונה ו -15.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Banmao (BANMAO) מידע שוק

שווי שוק $ 28.34K$ 28.34K $ 28.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.34K$ 28.34K $ 28.34K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Banmao הוא $ 28.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BANMAO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.34K.