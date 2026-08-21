aZen מחיר היום

מחיר aZen (AZEN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AZEN ל USD הוא $ 0 לכל AZEN.

aZen כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,202,390, עם היצע במחזור של 2.43B AZEN. ב‑24 השעות האחרונות, AZEN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00324177, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AZEN נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 39.26.

aZen (AZEN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M נפח (24 שעות) $ 39.26$ 39.26 $ 39.26 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M אספקת מחזור 2.43B 2.43B 2.43B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של aZen הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.26. ההיצע במחזור של AZEN הוא 2.43B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.94M.