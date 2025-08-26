ATEHUN (ATEHUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.329596 $ 0.329596 $ 0.329596 24 שעות נמוך $ 0.502155 $ 0.502155 $ 0.502155 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.329596$ 0.329596 $ 0.329596 גבוה 24 שעות $ 0.502155$ 0.502155 $ 0.502155 שיא כל הזמנים $ 14.82$ 14.82 $ 14.82 המחיר הנמוך ביותר $ 0.329596$ 0.329596 $ 0.329596 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -29.89% שינוי מחיר (7D) -33.55% שינוי מחיר (7D) -33.55%

ATEHUN (ATEHUN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.35195. במהלך 24 השעות האחרונות, ATEHUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.329596 לבין שיא של $ 0.502155, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATEHUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.329596.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATEHUN השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -29.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ATEHUN (ATEHUN) מידע שוק

שווי שוק $ 319.50K$ 319.50K $ 319.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 319.50K$ 319.50K $ 319.50K אספקת מחזור 907.81K 907.81K 907.81K אספקה כוללת 907,807.0 907,807.0 907,807.0

שווי השוק הנוכחי של ATEHUN הוא $ 319.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATEHUN הוא 907.81K, עם היצע כולל של 907807.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 319.50K.