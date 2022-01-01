ATEHUN (ATEHUN) טוקנומיקה
$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months.
$atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ATEHUN (ATEHUN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים.
ATEHUN (ATEHUN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של ATEHUN (ATEHUN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של ATEHUN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ATEHUNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ATEHUNטוקניומיקה, חקרו אתATEHUNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.