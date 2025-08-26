Artificial CZ (AICZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00232264$ 0.00232264 $ 0.00232264 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -7.01% שינוי מחיר (7D) -8.11% שינוי מחיר (7D) -8.11%

Artificial CZ (AICZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AICZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AICZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00232264, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AICZ השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -7.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Artificial CZ (AICZ) מידע שוק

שווי שוק $ 223.57K$ 223.57K $ 223.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 267.42K$ 267.42K $ 267.42K אספקת מחזור 836.04M 836.04M 836.04M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Artificial CZ הוא $ 223.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AICZ הוא 836.04M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 267.42K.