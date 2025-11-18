ALLINDOGE מחיר היום

מחיר ALLINDOGE (ALLINDOGE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00432601, עם שינוי של 5.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALLINDOGE ל USD הוא $ 0.00432601 לכל ALLINDOGE.

ALLINDOGE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,301,040, עם היצע במחזור של 994.23M ALLINDOGE. ב‑24 השעות האחרונות, ALLINDOGE סחר בין $ 0.00402673 (נמוך) ל $ 0.00460234 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01291751, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00331037.

ביצועים לטווח קצר, ALLINDOGE נע ב +1.67% בשעה האחרונה ו -12.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M אספקת מחזור 994.23M 994.23M 994.23M אספקה כוללת 994,228,334.347531 994,228,334.347531 994,228,334.347531

שווי השוק הנוכחי של ALLINDOGE הוא $ 4.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALLINDOGE הוא 994.23M, עם היצע כולל של 994228334.347531. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.30M.